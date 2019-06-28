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رياضة

كمارا": الأخطاء سبب الخسارة من المغرب وهدفنا التأهل للدور الثاني

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:11 م
إبراهيما كمارا المدير
إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار
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أكد إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لكرة القدم، أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء خلال مباراة اليوم أمام المغرب، والتي حسمها الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا.

وقال كمارا- في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "يجب علينا أن نتأهل للدور التالي من البطولة، سوف نحاول أن نجدد من روح الفريق لنتمكن من تحقيق الهدف والتأهل إلى الدور التالي".

وأضاف: "المباراة القادمة سوف يشارك ويلفرد زاها، هو لاعب مميز ونحتاجه في كل مباراة".

وأوضح: "في المسابقات الكبرى، لا يوجد مكان للأخطاء، وليس مسموح بفقدان التركيز في أي لحظة، نمتلك لاعبين مميزين، لذلك لا يجب خسارة الكرة في أماكن خطيرة، وأعتقد أنهم سوف يتعلمون من أخطائهم".

وتابع: "بطولة إفريقيا مختلفة عن أي بطولة أخرى، فهي أقوى مما نظن أو اعتقدنا، لذلك لا بد من تدارك كل الأخطاء".

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