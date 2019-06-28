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اقتصاد

بتروبراس البرازيلية تتوقع ارتفاع صادراتها من النفط بأكثر من الثلث في الأعوام المقبلة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:08 م
جريدة الدستور
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قالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس المملوكة للدولة في بيان اليوم الجمعة إنها تخطط لزيادة حجم صادراتها من الخام بأكثر من الثلث في الأعوام المقبلة.

وقال انيليس لارا رئيس التكرير والغاز بالشركة في البيان، الذي ترافق مع افتتاح منشأة لتخزين الخام في الصين، إن بتروبراس تخطط لزيادة صادراتها من النفط من متوسط بلغ 600 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2019 إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميا.

وأضاف قائلا دون أن يذكر إطارا زمنيا أكثر تحديدا "تطوير أسواق جديدة ضروري لبتروبراس، بالنظر إلى أن تزايد الصادرات من المرجح أن يؤدي إلى أحجام فوق 800 ألف برميل يوميا في الأعوام المقبلة".

وتابع "إنه تحد كبير يجعل من الضروري لبتروبراس أن تبحث بشكل دائم عن أسواق وزبائن جدد".

وفي مايو، ذكرت رويترز أن بتروبراس تخطط لتخزين بعض نفطها في الصين ليكون بمقدورها الاستجابة بشكل مرن للطلب من مصافي التكرير المحلية. وفي إطار ذلك المسعى استأجرت بتروبراس منشآت للتخزين في مدينة كينجداو الساحلية بطاقة استيعاب تبلغ مليوني برميل من الخام.

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