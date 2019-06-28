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مصر

إزالة تعديات بعمق 70 مترا فى مجرى النيل بدمياط

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:04 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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استمرت الإدارات المركزية للري والصرف بالمحافظات، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، بالتعاون مع قوات الأمن، والجهات الحكومية المعنية، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

وأزالت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، مخالفات الردم بقريه حانوت بعمق حوالى ٧٠ مترا داخل المجرى المائى للنيل، وذلك بمعرفه المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى إزالة مخالفات الردم بقريه سرنجا بعمق ٢٠ مترا داخل المجرى واستكمال اعمال ازاله مخالفات الردم بقريه كفر حانوت.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية على مدار اليوم، مشيرًا لـ "الدستور" إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين وإزالتها على نفقتهم الخاصة.

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