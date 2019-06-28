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منوعات

علماء: تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية في اليونان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:03 م
جريدة الدستور
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قال علماء إن تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية في اليونان ومن بينها الأكروبول أحد أكثر المواقع الأثرية استقبالا للزوار في العالم، بحسب رويترز.

فتلوث الهواء والأمطار الحمضية تؤدي إلى تآكل الرخام كما أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الجفاف أو السيول تسببت في مشكلات هيكلية للجدران والمعابد القديمة.

وهضبة الأكروبول التي أقيم عليها معبد البارثينون هي أكثر المواقع الأثرية اليونانية احتفاظا بهيئتها الأصلية لكن هناك دلائل على أن تغير المناخ يؤثر بشكل متزايد على هذا الأثر.

وقالت ماريا فلازاكي من وزارة الثقافة اليونانية لرويترز "أسوار المدينة (القديمة) بها تآكل أكثر مما كان في السابق".

ويرجع معبد البارثينون المقام على صخرة الأكروبول في قلب العاصمة اليونانية إلى العصر الكلاسيكي اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد.

وبذلت الجهود على مدى عقود لحماية الأكروبول والحفاظ على آثاره وجرى تسريع العملية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي لكن البلاد تضم المئات، إن لم يكن الآلاف، من الآثار المعرضة لعوامل التعرية.

وقالت فلازاكي ”كل عام تأتينا مزيد من الحالات... نقدم مزيدا من المال، أموالا غير متوقعة لحماية أسوار المدن (القديمة) التي لم تكن تواجه مشكلات من قبل، ولحماية المنطقة الساحلية“.

معبد البارثينون على هضبة الأكروبول في أثينا في صورة من أرشيف رويترز.
وتضررت منطقة أثينا الأوسع نطاقا بسبب فيضانات شديدة وحرائق غابات في السنوات العشر الماضية. وهدد حريق غابات عام 2007 في شبه جزيرة بيلوبونيس بتدمير معابد واستادات في اوليمبيا القديمة مهد الألعاب الأولمبية.

وقال خريستوس زيريفوس الأستاذ بأكاديمية أثينا إن الظواهر الجوية الشديدة تزايدت وتيرتها مضيفا أن التقلبات المفاجئة من فترات الفيضانات لفترات الجفاف تزعزع استقرار الآثار.

وقال لرويترز على هامش مؤتمر عن تغير المناخ والتراث الثقافي إن اليونان تحتاج إلى حماية أفضل لآثارها ونظام مراقبة يساعد في توفير حماية إضافية في حال حدوث ظواهر جوية شديدة.

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