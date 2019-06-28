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عالم

مصادر فلسطينية: السنوار هو من وافق على تفاهمات التهدئة الجديدة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:00 م
يحيى السنوار
يحيى السنوار
سارة الشلقاني
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قالت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، إن يحيى السنوار رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، وافق بنفسه على تفاهمات التهدئة التي تمت مساء أمس الخميس، برعاية مصر والأمم المتحدة، حسبما بثت هية الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وأمهل الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس الفلسطينية، 24 ساعة لتنفيذ تفاهمات التهدئة، وإيقاف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاء قرار الاحتلال بعد إعلانه، اليوم الجمعة، إعادة ضخ الوقود إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وفق ما جاء في بنود التهدئة التي تم التوصل إليها، مساء الخميس، بعد جهود قوية من قبل مصر والأمم المتحدة.

ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.

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