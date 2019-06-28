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تكنولوجيا

"يوتيوب" يفرح مستخدميه بميزات مريحة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
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أعلن القائمون على موقع "يوتيوب" الشهير لمشاهدة الفيديوهات أنهم سيدخلون تعديلات جديدة على الموقع ما يجعل استخدامه أكثر سهولة وفائدة.

ومن المفترض أن يلاحظ المستخدمون خلال أيام ظهور عدد من الميزات في عمل الموقع، أولها ستجعل "يوتيوب" يختار بدقة أكثر الفيديوهات المقترحة على المستخدم، إذ سيعتمد على قائمة الفيديوهات التي شاهدها سابقا ليظهر له موضوعات قريبة منها.

كما سيكون بإمكان المستخدم أيضا التحكم بالفيديوهات المقترحة من قبل يوتيوب وإزالة بعضها بكبسة زر Don.t Recommend Channel.

وستظهر ميزة أخرى تمكن مستخدمي "يوتيوب" من اختيار الفيديوهات التي قد يرغبون بمشاهدتها بالاعتماد على عدة نقاط، إما الأكثرها شعبية ورواجا على الموقع، أو تبعا للكلمات الدليلة والموحية.

كما بدأت "يوتيوب" منذ مدة باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الموضوعة أسفل الفيديوهات أو إظهارها باستخدام زر جديد يدعى comments أي "التعليقات"، ومكانه بين أزرار الإعجاب وزر النشر share.

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