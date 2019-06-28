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عالم

المشري يتابع أحوال الجرحى الليبيين بمستشفيات إيطاليا وتونس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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أدى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي وصل العاصمة الايطالية أمس الخميس، زيارة للجرحى الليبيين الدين يتلقون العلاج في عدد من المصحات الإيطالية، للاطمئنان على أحوالهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم والخدمات التي تقدم لهم.
وتابع المشري بمقر السفارة الليبية بالعاصمة الإيطالية روما، مع السفير الليبي في إيطاليا، والملحقية الصحية ولجنة علاج الجرحى، إجراءات علاج الجرحى والمشاكل التي تعيقها وسبل حلها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد اجتمع في تونس مع القائم بأعمال السفارة والملحقية الصحية ولجنة علاج الجرحى، وتابع سير إجراءات العلاج والمشاكل التي تعيقها، مشددا على ضرورة الاهتمام بالجرحى وتوفير العناية اللازمة لهم حتى بعد انتهاء فترة علاجهم ورجوعهم لأرض الوطن.
وقام المشري بزيارة للجرحى الليبيين في المصحات التونسية للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على الخدمات التي تقدم لهم، مستمعا للمشاكل التي تواجههم، كما استمع خلال الزيارة للأطباء المعالجين للجرحى إذ طمأنوه على حالتهم الصحية

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