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فن

بالصور.. تفاصيل لقاء "أبو" مع حسين الجسمى

السبت 29/يونيو/2019 - 05:50 ص
تفاصيل لقاء أبو مع
تفاصيل لقاء "أبو" مع حسين الجسمى
حسين الجندي
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التقى المطرب الشاب "أبو" الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك في كواليس وفعاليات مهرجان موازين، بالمغرب، في لقاء خاص جمع بينهما.

وقال "أبو" في تصريحات لـ"الدستور": "أحب كثيرًا الفنان حسين الجسمي لأنه يقدم حالات إنسانية في أغنياته وعندما تقابلت مع زاد حبي له لأنه إنسان يحب الناس واستقبلني بحفاوة ودار بيننا حوار فني وإنساني وهو بالفعل فنان على كل المستويات".

يذكر أن "أبو" يحي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين ويقدم خلاله مجموعة من الأغنيات المتنوعة بين أغنياته وأغنيات من الفلكلور المصري وأغنيات داليدا بتوزيع جديد.

يذكر أن مهرجان موازين لهذا العام تقام فعالياته في الفترة من 21 إلى 29 يونيو الجاري على 6 مسارح، هي: "النهضة، السويسي، شالة، محمد الخامس، سلا وأبو رقراق حيت"، يقدم خلاله مختلف أنواع الموسيقى كاروك والهيب هوب والراب، لعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

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