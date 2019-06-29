السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الليمون اليوم فى الأسواق

السبت 29/يونيو/2019 - 07:26 ص
أسعار الليمون
أسعار الليمون
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
طباعة
قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الليمون ستشهد نوعًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "نجيب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر الليمون في الأسواق سيصل 13 جنيهًا؛ بسبب زيادة المعروض في الأسواق عن المطلوب من قبل المستهلك.

وأوضح أن محصول محافظات الصعيد ساهم في خفض السعر، ومن المتوقع أن يزيد المعروض بنسبة 40%.

كانت أسعار الليمون قد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، حتى وصلت إلى 100 جنيه، لكن تراجع السعر مرة أخرى.

كان أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، أوضح أن سر ارتفاع أسعار الليمون، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تأثر المحصول بالعاصفة الترابية التي ضربت مصر في مارس الماضي، وأدي ذلك لتراجع حجم المحصول، مما أحدث فجوة لمدة 15 يومًا، ثم عاد الليمون إلى سعره الطبيعي مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

لا أتحمل الألم.. "رجل الشجرة" يتمنى بتر يده

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

جنش خارج بطولة أمم أفريقيا.. ويغيب 8 أشهر

منذ حوالي 14 ساعة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

ads

الصور

image description

ملخص فوز جنوب أفريقيا علي ناميبيا

image description

ملخص فوز المغرب على كوت ديفوار

image description

حضور وردة وإصابة جنش.. مران المنتخب استعدادا لأوغندا (صور)

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ستوديو

أحمد جلال: لماذا اعتذر وردة إذا كان فيديو التحرش مفبرك ؟

هاني حتحوت ينتقد قرار عودة وردة.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

محمد صبحي يرفض استمراره في "الداخلية" ويبحث عن عرض جديد

أول تعليق من الجهاز الفني للمنتخب على إصابة "جنش"

رياضة

مدرب منتخب مصر: إسعاد الجماهير أهم من عمرو وردة

ميسى قبل مواجهة البرازيل: منافسة صعبة للغاية

موعد مؤتمر منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا فى أمم إفريقيا

لاعب جنوب إفريقيا: مباراة المغرب فاصلة.. وفرصنا كبيرة فى التأهل

منوعات

4 ساعات يوميًا أمام التلفزيون قد تقودك إلى الوفاة

نفوق 174 دولفينا بسبب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا

بكتيريا "الليستيريا" تتلاعب بالمناعة وتهدد حديثى الولادة

4 أيقونات سياحية يمكنك زيارتها فى أوساكا اليابانية

إسلام سياسي

الوحدات الكوردية تسلم قيادياً في داعش إلى إيطاليا

الحكم بـ"المؤبد" على أمريكى في جرائم خاصة بـ"الكراهية"

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك