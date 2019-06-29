حظك اليوم.. برج القوس السبت 29 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: من الحكمة أن تكسب الوقت وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.



عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلبًا.



صحيًا: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.