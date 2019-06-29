حظك اليوم.. برج العقرب السبت 29 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنيًا: حاول أن تستوعب أصعب الأمور وأدرسها بتأن وروية، لا تراهن بعد اليوم لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.



عاطفيًا: انتبه من مواجهة غير محمودة النتائج مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك.



صحيًا: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسيًا وصحيًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.