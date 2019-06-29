حظك اليوم.. برج الميزان السبت 29 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: يقدم لك القمر من برج الثور باقة من النجاحات والتقدم بحيث تتحقق امنياتك انها ايام قوية داعمة على كافة المستويات.



عاطفيًا: لديك اليوم أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي والعائلي، فإذا كنت عازبًا يحالفك الحظ أكثر من أي وقت مضى.



صحيًا: تبدو منفتحًا بصورة متكاملة فتلبّي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.