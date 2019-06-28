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عالم

وزير خارجية إيطاليا: المشير حفتر طرف أساسي لا يمكن تجاهله في ليبيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:11 م
وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو
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قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر طرف أساسي في مساعي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاهله.

وأضاف موافيرو- عقب لقائه، في العاصمة روما، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة- "إن المشير حفتر هو طرف أساسي في السيناريو الليبي ومحاور لا يمكن تجاهله".

وكان الجيش الوطني الليبي قد طرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد "بعد أن يستعيد السيطرة على العاصمة طرابلس".

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن مبادرة الجيش الليبي تتضمن تشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير أمور البلاد، وإجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف "إن المشروع الوطني الطموح هو الذي نقاتل من أجل نجاحه منذ عام 2014، نؤمن إيمانا كاملا بقضيتنا الوطنية، وهي قضية أمنية وليست سياسية أو من أجل الثروات كما يروج البعض".

وشدد على أن كل المبادرات السابقة "تمت عرقلتها من قبل الميليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية الإجرامية، التابعة للإرهاب السياسي المتطرف".

وشن الجيش الوطني في الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير طرابلس القابعة في قبضة ميليشيات متطرفة مدعومة من تركيا وقطر.

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