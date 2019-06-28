"المصري" يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن برنامج إعداد الفريق.. غدًا

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال مؤتمرًا صحفيًا مساء غد السبت للإعلان عن خطة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد وذلك بحضور محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق.



وأوضح الموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة- أنه من المقرر أن يرد المدير الفني للفريق على كل التساؤلات التي شغلت الشارع البورسعيدي حول تأخر عقد صفقات الميركاتو الصيفي، وسبل تدعيم بعض المراكز وكذا قائمة اللاعبين المقرر استبعادهم.

