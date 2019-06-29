حظك اليوم.. برج الثور السبت 29 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تقدم على خطوة فعّالة تلفت الأنظار والإعجاب، وترتاح إلى الظروف المهنية الإيجابية والمطمئنة من قبل أرباب العمل.



عاطفيًا: تتحسّن أمور عاطفية تعرقلت منذ مدة، وتستعيد العلاقة زخمها، وتبدو أكثر وثوقًا بمشاعرك ومرتاحًا إلى محيطك.



صحيًا: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.