عزيز بودربالة: قوة الشخصية وراء فوز المغرب على كوت ديفوار

أكد عزيز بودربالة لاعب ونجم المنتخب المغربي السابق أن قوة الشخصية وراء فوز منتخب بلاده على كوت ديفوار 1- صفر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال بودربالة- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إنه حرص على مؤازرة المغرب أمام كوت ديفوار، وأن شخصية أسود الأطلس ظهرت اليوم أمام كوت ديفوار بعكس اللقاء السابق أمام ناميبيا.

وأضاف أنه لم يعد هناك منتخب قوي وآخر ضعيف في إفريقيا، والدليل، نتائج بعض الفرق الكبيرة في البطولة الحالية.

وأوضح أن هناك أكثر من منتخب قوي يستطيع الفوز بالبطولة، ولكنه تمنى وجود المغرب ومصر في المباراة النهائية.