المغرب يتأهل لدور الـ١٦بكأس الأمم الإفريقية بفوزه على كوت ديفوار

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد فوزه الثمين مساء اليوم الجمعة، على منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمسابقة.



سجل هدف المنتخب المغربي والمباراة الوحيد، اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليقتنص منتخب أسود الأطلس ثلاث نقاط ثمينة في ثاني مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية.



الفوز رفع رصيد منتخب المغرب إلى ست نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا.



وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علي حضور مباراة منتخبي المغرب وكوت ديفوار من مقصورة استاد السلام.



كما تواجد عدد من نجوم كرة القدم السابقين في قارة إفريقيا، وأبرزهم الكاميروني صامويل إيتو، والنيجيري نوانكو كانو، والسنغالي خاليلو فاديجا، بجانب المصريين عبد الستار صبري وطارق مصطفى.



وفي الجولة المقبلة للمجموعة، سيلعب منتخب المغرب مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، فيما سيلتقي منتخب كوت ديفوار مع ناميبيا، وذلك يوم الإثنين المقبل.