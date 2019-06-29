حظك اليوم.. برج الحمل السبت 29 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك المهنية، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم.



عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب وتطهيرها ونبذ الحقد منها، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول.



صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.