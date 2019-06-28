بيانات جديدة من الاقتصاد الأمريكي تمهد لخفض أسعار الفائدة

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو الماضي، وزادت الأسعار قليلا، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.



يأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، بعد أسبوع من تلميح المركزي الأمريكي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، مشيرا إلى انخفاض التضخم وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند 2%.



وخفض المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5% من 1.8 % في تقديرات مارسآذار.



وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4% إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيدا من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق.



وجرى تعديل بيانات أبريل صعودا لتُظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6 % بدلا من 0.3%.



وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.