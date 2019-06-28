ارتفاع متواضع للأسهم الأمريكية وسط ترقب لقمة ترامب وبينج

فتحت الأسهم الأمريكية، الجمعة، على ارتفاع متواضع، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع محوري بين الولايات المتحدة والصين قد يحدد نتيجة نزاعهما التجاري الممتد.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 79.35 نقطة بما يعادل 0.3% ليفتح عند 26605.93 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.02 نقطة أو 0.27% مسجلا 2932.94 نقطة.



وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 21.01 نقطة أو 0.26% إلى 7988.76 نقطة.

ويجتمع زعماء دول مجموعة العشرين الجمعة والسبت في أوساكا باليابان، لكن الاجتماع الأكثر ترقبا يُعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ السبت.



وقال ترامب، الأربعاء، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي يوم السبت، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم جمركية أمريكية على معظم بقية الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.