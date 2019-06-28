حزب الشعب النمساوي يحافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي بنسبة 38%

احتل حزب الشعب النمساوي مقدمة الأحزاب من حيث الشعبية وثقة الناخبين بنسبة 38% قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 29 سبتمبر المقبل.



وقالت مصادر حزبية نمساوية -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إن المنافسة على المركز الثاني تجئ بين حزبي الاشتراكي الديمقراطي "اس بي أو" و"الحرية" بفارق كبير عن المركز الاول وبنسبة نحو 20% لكل منهما.



وأشارت المصادر إلى أن الغموض يحيط بالائتلاف الحكومي المقبل الذي يمكن أن يحظى بثقة الناخبين، لافتا إلى أن هذه التقديرات جاءت عقب استبيان أجرته مؤسسة معهد استطلاعات الرأي العام على عينة مكونة من 800 ناخب.



ولفتت المصادر إلى أن هناك أيضًا سباقا على المركز الرابع بين حزب الخضر بنسبة 11% وحزب (نويس) بنسبة 9%.