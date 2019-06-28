أوروبا تعلن تفعيل العمل بآلية التجارة مع إيران

قال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية.



وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن إنستيكس تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها".



وأشار بيان الاتحاد إلى أن إيران أسست أيضا كيانا للتجارة مع أوروبا مضيفا أن دولا أخرى بالاتحاد تنضم للآلية كمساهمين.



وصدر بيان الاتحادد الأوروبي اليوم بعد محادثات في فيينا بين إيران والدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.