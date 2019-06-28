الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي يستأنف التدريبات الاثنين المقبل

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب خوض التدريبات اليوم الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل.



ومن المقرر أن تشهد تدريبات الدراويش في الفترة المقبلة انتظام أحمد أيمن ظهير الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بشد في عضلات البطن والتي حرمته من التواجد بالتدريبات مؤخرا.



وكان الإسماعيلي تعادل وديا مساء أمس مع القناة بهدف لكل فريق في أول تجارب الدراويش تحضيرا للقاء الزمالك المتبقي من الموسم الحالي والمقرر اقامته بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وشهدت المباراة الودية تعرض محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي للإصابة بكدمة قوية في عضلة الفخذ ليشرك الجهاز الفني محمد فوزي بدلا من مجدي خشية تفاقم الإصابة.