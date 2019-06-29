حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 29 يونيو 2019
السبت 29/يونيو/2019 - 07:20 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-
الحمل
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك المهنية، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم.
عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب وتطهيرها ونبذ الحقد منها، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول.
صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.
الثور
مهنيًا: تقدم على خطوة فعّالة تلفت الأنظار والإعجاب، وترتاح إلى الظروف المهنية الإيجابية والمطمئنة من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: تتحسّن أمور عاطفية تعرقلت منذ مدة، وتستعيد العلاقة زخمها، وتبدو أكثر وثوقًا بمشاعرك ومرتاحًا إلى محيطك.
صحيًا: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه.
الجوزاء
مهنيًا: خصمك قويّ وعنيد وواسع النفوذ، قد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيدًا عن المناوشات والنقاشات.
عاطفيًا: تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك، تعيش ازدواجية ربما وتناقضات تثقل كاهلك.
صحيًا: لا تدع انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي.
السرطان
مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، يعني منصبًا أو لقاء مثمرًا أو عقدًا أو اتفاقًا مع الخارج، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.
عاطفيًا: يكون هذا اليوم جميلًا جدًا، فلا تبحث عن أعذار لاختلاق المشكلات، بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد.
صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك.
الأسد
مهنيًا: يجعل هذا اليوم وضعك المهني خاليًا من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.
عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك.
العذراء
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم.
عاطفيًا: يوم غني جدًا بالأجواء العاطفية الجميلة، وتبدو شبه مستسلم لمشاعر الشريك، فتعيشان لحظات رائعة من الانسجام افتقدتماها منذ مدة طويلة.
صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.
الميزان
مهنيًا: يقدم لك القمر من برج الثور باقة من النجاحات والتقدم بحيث تتحقق امنياتك انها ايام قوية داعمة على كافة المستويات.
عاطفيًا: لديك اليوم أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي والعائلي، فإذا كنت عازبًا يحالفك الحظ أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: تبدو منفتحًا بصورة متكاملة فتلبّي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك.
العقرب
مهنيًا: حاول أن تستوعب أصعب الأمور وادرسها بتأن وروية، لا تراهن بعد اليوم لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.
عاطفيًا: انتبه من مواجهة غير محمودة النتائج مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك.
صحيًا: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسيًا وصحيًا.
القوس
مهنيًا: من الحكمة أن تكسب الوقت وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.
عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلبًا.
صحيًا: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة.
الجدي
مهنيًا: تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
عاطفيًا: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن.
صحيًا: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضًا نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية.
الدلو
مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، يمكن أن تشعر بالظلم أو الاساءة اليوم.
عاطفيًا: لا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة، ولا تحاول أن تستغله، بل حاول أن تتقرب منه.
صحيًا: من أهمل صحته حصد العواقب الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام.
عاطفيًا: أجواء مستقره اليوم عاطفيًا والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.
صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.
الحمل
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك المهنية، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم.
عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب وتطهيرها ونبذ الحقد منها، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول.
صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.
الثور
مهنيًا: تقدم على خطوة فعّالة تلفت الأنظار والإعجاب، وترتاح إلى الظروف المهنية الإيجابية والمطمئنة من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: تتحسّن أمور عاطفية تعرقلت منذ مدة، وتستعيد العلاقة زخمها، وتبدو أكثر وثوقًا بمشاعرك ومرتاحًا إلى محيطك.
صحيًا: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه.
الجوزاء
مهنيًا: خصمك قويّ وعنيد وواسع النفوذ، قد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيدًا عن المناوشات والنقاشات.
عاطفيًا: تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك، تعيش ازدواجية ربما وتناقضات تثقل كاهلك.
صحيًا: لا تدع انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي.
السرطان
مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، يعني منصبًا أو لقاء مثمرًا أو عقدًا أو اتفاقًا مع الخارج، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.
عاطفيًا: يكون هذا اليوم جميلًا جدًا، فلا تبحث عن أعذار لاختلاق المشكلات، بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد.
صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك.
الأسد
مهنيًا: يجعل هذا اليوم وضعك المهني خاليًا من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.
عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك.
العذراء
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم.
عاطفيًا: يوم غني جدًا بالأجواء العاطفية الجميلة، وتبدو شبه مستسلم لمشاعر الشريك، فتعيشان لحظات رائعة من الانسجام افتقدتماها منذ مدة طويلة.
صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.
الميزان
مهنيًا: يقدم لك القمر من برج الثور باقة من النجاحات والتقدم بحيث تتحقق امنياتك انها ايام قوية داعمة على كافة المستويات.
عاطفيًا: لديك اليوم أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي والعائلي، فإذا كنت عازبًا يحالفك الحظ أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: تبدو منفتحًا بصورة متكاملة فتلبّي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك.
العقرب
مهنيًا: حاول أن تستوعب أصعب الأمور وادرسها بتأن وروية، لا تراهن بعد اليوم لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.
عاطفيًا: انتبه من مواجهة غير محمودة النتائج مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك.
صحيًا: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسيًا وصحيًا.
القوس
مهنيًا: من الحكمة أن تكسب الوقت وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.
عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلبًا.
صحيًا: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة.
الجدي
مهنيًا: تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.
عاطفيًا: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن.
صحيًا: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضًا نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية.
الدلو
مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، يمكن أن تشعر بالظلم أو الاساءة اليوم.
عاطفيًا: لا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة، ولا تحاول أن تستغله، بل حاول أن تتقرب منه.
صحيًا: من أهمل صحته حصد العواقب الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي.
الحوت
مهنيًا: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام.
عاطفيًا: أجواء مستقره اليوم عاطفيًا والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.
صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.