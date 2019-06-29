حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 29 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك المهنية، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم.

عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب وتطهيرها ونبذ الحقد منها، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول.

صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.



الثور

مهنيًا: تقدم على خطوة فعّالة تلفت الأنظار والإعجاب، وترتاح إلى الظروف المهنية الإيجابية والمطمئنة من قبل أرباب العمل.

عاطفيًا: تتحسّن أمور عاطفية تعرقلت منذ مدة، وتستعيد العلاقة زخمها، وتبدو أكثر وثوقًا بمشاعرك ومرتاحًا إلى محيطك.

صحيًا: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه.



الجوزاء

مهنيًا: خصمك قويّ وعنيد وواسع النفوذ، قد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيدًا عن المناوشات والنقاشات.

عاطفيًا: تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك، تعيش ازدواجية ربما وتناقضات تثقل كاهلك.

صحيًا: لا تدع انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي.



السرطان

مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، يعني منصبًا أو لقاء مثمرًا أو عقدًا أو اتفاقًا مع الخارج، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

عاطفيًا: يكون هذا اليوم جميلًا جدًا، فلا تبحث عن أعذار لاختلاق المشكلات، بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد.

صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك.



الأسد

مهنيًا: يجعل هذا اليوم وضعك المهني خاليًا من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.

عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

صحيًا: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك.



العذراء

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم.

عاطفيًا: يوم غني جدًا بالأجواء العاطفية الجميلة، وتبدو شبه مستسلم لمشاعر الشريك، فتعيشان لحظات رائعة من الانسجام افتقدتماها منذ مدة طويلة.

صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.



الميزان

مهنيًا: يقدم لك القمر من برج الثور باقة من النجاحات والتقدم بحيث تتحقق امنياتك انها ايام قوية داعمة على كافة المستويات.

عاطفيًا: لديك اليوم أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي والعائلي، فإذا كنت عازبًا يحالفك الحظ أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: تبدو منفتحًا بصورة متكاملة فتلبّي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك.



العقرب

مهنيًا: حاول أن تستوعب أصعب الأمور وادرسها بتأن وروية، لا تراهن بعد اليوم لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.

عاطفيًا: انتبه من مواجهة غير محمودة النتائج مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك.

صحيًا: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسيًا وصحيًا.



القوس

مهنيًا: من الحكمة أن تكسب الوقت وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.

عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلبًا.

صحيًا: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة.



الجدي

مهنيًا: تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفيًا: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن.

صحيًا: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضًا نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية.



الدلو

مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، يمكن أن تشعر بالظلم أو الاساءة اليوم.

عاطفيًا: لا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة، ولا تحاول أن تستغله، بل حاول أن تتقرب منه.

صحيًا: من أهمل صحته حصد العواقب الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي.



الحوت

مهنيًا: حاول أن تقوّي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة إلى دعمهم هذا اليوم وفي المقبل من الأيام.

عاطفيًا: أجواء مستقره اليوم عاطفيًا والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة التي تحيط بك وبالشريك.

صحيًا: لا تكثر من الفواكه مساء بل تناول الكمية الضرورية التي يحددها عادة اختصاصي التغذية.