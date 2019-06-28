هدف النصيري يمنح المغرب فوزا مستحقا على ساحل العاج في كأس الأمم

أحرز يوسف النصيري هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب لفوز مستحق 1-صفر على ساحل العاج في مباراة ممتعة بالمجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم باستاد السلام في القاهرة اليوم الجمعة.

وأنهى النصيري مهاجم ليجانيس الإسباني تمريرة نور الدين أمرابط بعد جهد فردي رائع في الشباك بعد 23 دقيقة ليسجل الهدف الذي منح المغرب النصر.

وضمن المغرب بذلك التأهل لدور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بينما تحتاج ساحل العاج، التي تملك ثلاث نقاط عقب فوزها 1-صفر على جنوب أفريقيا في مباراتها الأولى، للفوز على ناميبيا في ختام دور المجموعات لتضمن الصعود إلى الدور الثاني بدون انتظار نتائج الفرق الأخرى.