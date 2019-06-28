واشنطن بيبر سيتي: معرض ناشونال جيوجرافيك يكشف أسرار ملكات مصر الفرعونية

أكدت مجلة "واشنطن بيبر سيتي" الأمريكية، أن متحف ناشونال جيوجرافيك يضم في الواجهة الخاصة به الملكة الفرعونية نيفرتيتي، وحولها عدد من ملكات الفراعنة.



وأضافت أن المعرض الخاص بملكات مصر الذي يقيمه المتحف يأخذ الزائر في رحلة لأعماق مصر القديمة وتاريخ أشهر الملكات.



وأشارت إلى أن المعرض يتضمن تمثال نصفي لنفرتيتي والذي يعد أحد أكثر القطع الفنية المعروفة على مستوى العالم، فجمالها يشع عبر الأروقة، ومعرض "ملكات مصر" يعد رسالة حب لنساء مجتمع قديم مشهور يتميز بسحر ليس له نهاية.



وقالت كاثرين كين، مديرة المتحف "مع التركيز على الملكات، شعرت أن الوقت مناسب للقيام بذلك، لقد قدمنا 15000 منحة للبحث العلمي منذ تأسيسنا قبل 130 عامًا، وبعض المشاريع الحديثة التي قمنا بتمويلها كانت حول الملكات، وهناك العديد من المقابر التي لم يتم اكتشافها بعد لا نعرف أين توجد نفرتيتي، ولا نعرف ماذا حدث لكليوباترا، لا تزال هناك بعض الألغاز التي يتعين حلها حول ميراث الملكات في مصر ".



وأكدت المجلة، أن المعرض يشف أسرار حياة أشهر ملكات مصر وهن نيفرتيتي ونيفرتاري وحتشبسوت وكيلوباترا.