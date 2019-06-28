رئيس صوت الشعب: 30 يونيو أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب، أن ثورة 30 يونيو أهم وأعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث حيث أنقذت البلاد من الانهيار والبيع والتقسيم والدخول في حروب أهلية.



وأضاف رئيس الحزب في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أن أكثر من 33 مليون مصري خرجوا عن بكرة أبيهم في ميادين وشوارع قرى ومراكز ومدن محافظات مصر يرفعون الكارت الأحمر ضد الطغيان والاستبداد والفساد والظلم والقهر من جماعة الإخوان الإرهابية خليفة الشيطان في الأرض والتي تسعى دوما للهدم والخراب.



وقال البراوي إن الملايين الذين انتفضوا عن بكرة أبيهم نادوا بصوت واحد وصرخة مدوية زلزلت مصر كلها من الإسكندرية حتى حلايب وشلاتين "انزل يابطل، انزل يا سيسي" فلبي البطل نداء شعبة واستجاب لإرادة وطنه في رسالة من السماء وملحمة مصرية سجلت في تاريخ مصر المعاصر حيث جسدت أسمى وأرقى معاني الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.