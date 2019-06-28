"تموين الإسكندرية" تنفي نقص كميات وقود السيارات المطروحة

قال المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما يتردد من نقص فى كميات وقود السيارات المطروحة بمحطات تموين السيارات بالمحافظة، ولا يوجد تكدس من المواطنين على محطات تموين السيارات.



وأضاف وكيل الوزارة -في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة- أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات تموين السيارات بالإسكندرية، وأنه لا يوجد تكدس ولا نقص في كميات الوقود المطروحة.



ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من المصدر الرسمي والتي تتمثل في مديرية التموين والتجارة الداخلية التي تتابع الأسواق والوقود والمخابز والسلع التموينية باستمرار لإثبات الحقائق ونفي الشائعات.

