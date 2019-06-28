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عالم

إثيوبيا تعتقل أكثر من 250 شخصا على خلفية محاولة انقلاب فاشلة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قالت الحكومة الاثيوبية اليوم الجمعة إنها اعتقلت أكثر من 250 شخصا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة الأسبوع الماضي ضد حكومة إقليمية في شمال البلاد.

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد، إن 212 تم اعتقالهم في منطقة أمهرة، حيث وقعت محاولة الانقلاب، و43 آخرين في العاصمة أديس أبابا.

وفي يوم السبت الماضي، قُتل رئيس المنطقة ومستشار ومحامي عام في باهر دار، عاصمة أمهرة، بينما قتل قائد القوات المسلحة الإثيوبية على أيدي حراسه الشخصيين في أديس أبابا.

كما قتل العقل المدبر المزعوم وراء الانقلاب، البريجادير جنرال أسامينو تسيجي، بعد فترة قصيرة في وقت لاحق.

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