مروان خوري يختتم مهرجان ليالي قلعة دمشق

يختتم الفنان مروان خوري مهرجان ليالى قلعة دمشق المقام فى سوريا فى الفترة بين 11 إلى 14 يوليو، ومن المقرر أن يفتتحه المطرب فارس كرم المهرجان يوم الخميس الموافق 11 يوليو.



ويفتتح الفنان ​فارس كرم​ فعاليات المهرجان في الحادي عشر من الشهر المقبل، ويحيي الفنان العراقي ​سيف نبيل​ ثاني ليالي المهرجان في الثاني عشر، هذا وتحيي الفنانة ​كارول سماحة​ الليلة الثالثة من المهرجان في الثالث عشر، ويختتم الفنان ​مروان خوري​ فعاليات المهرجان في الرابع عشر.