إصابة حارس المرمى محمود جنش في مران المنتخب

أصيب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مفصل قدمه أثناء تدريبات اليوم المسائية استعدادا للقاء أوغندا بعد غد الأحد في ختام مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية "مصر 2019".



وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، نتائج الأشعة التي يجريها حاليا محمود جنش لتحديد مدى إصابته وطريقة العلاج.

