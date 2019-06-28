مدرب تونس يرفض تحميل معز حسن مسؤولية التعادل أمام مالي

رفض الفرنسي آلان جريس مدرب منتخب تونس، تحميل حارس المرمى معز حسن مسؤولية التعادل أمام مالي 1 1، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة حاليًا في مصر.

وقال جريس -في تصريحات عقب المبارة: "ماحدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل، لا يجب أن نلومه وعلينا التركيز في المباراة القادمة أمام موريتانيا".

وأضاف: "راض لعدم خسارتنا اليوم، لكن علينا ألا نكتفي بالتعادل ويجب علينا السعي لتحسين فرص تأهلنا في المباراة المقبلة".

وتابع جريس:"منتخب مالي قدم أداء جيدا، وأتوقع لهم النجاح في المستقبل". وعن عدم مشاركة فرجاني ساسي في مباراة اليوم، قال:" أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري، لأنه في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب يتم النداء عليه في المدرجات".

واختتم: "ساسي عائد من إصابة، ويحتاج إلى تأهيل من أجل العودة مجددًا".ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، خلف المتصدر منتخب مالي برصيد أربع نقاط، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا وموريتانيا غدا السبت.