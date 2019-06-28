مشرعون ينتمون لـ"البديل من أجل ألمانيا" يلغون تجمعًا في بولندا

أعلن مشرعون ألمان ينتمون إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اضطرارهم إلى إلغاء خطط للتجمع في بولندا اليوم الجمعة بعد أن ألغى فندق يعتزمون الإقامة به حجوزاتهم قبل ساعات قليلة من بدء التجمع.



وأوضحت شبكة (فرانس 24) الإخبارية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم، نقلًا عن الحزب ومصادر إعلامية، أن حزب البديل من أجل ألمانيا، المعادي للهجرة، واجه صعوباتٍ بشأن إيجاد مكان للتجمع في ألمانيا ذاتها بعد أن رفضت فنادق ألمانية استضافة هذه المجموعة.



وأضافت الشبكة أن حوالي 70 مشرعًا من إجمالي 91 عضوًا من الحزب بالبرلمان الألماني قرروا في وقت سابق التجمع مساء اليوم في مدينة شتشتين البولندية التي تقع على الحدود مع بلادهم غربي بولندا إلا أنهم فوجئوا بإبلاغ الفندق لهم بأن الغرف لم تعد متاحة.



كان حزب البديل من أجل ألمانيا قد تأسس في العام 2013 وشارك في البرلمان عام 2017.

