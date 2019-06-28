مستشار بنس: استئناف مفاوضات التجارة أفضل نتيجة لاجتماع ترامب وشي

قال مستشار بارز لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن‭ ‬استئناف مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل نتيجة للمحادثات التي ستعقد غدا السبت بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأبلغ مارك شورت كبير معاوني بنس الصحفيين في البيت الأبيض"استئناف المفاوضات سيكون أفضل نتيجة محتملة".



ويجتمع ترامب مع شي في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمةمجموعة العشرين.



ومحادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم متوقفة، ويهددترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية ما لم تقدم بكين تنازلات.



وأرجأ بنس خطابا حول سجل حقوق الانسان في الصين ومخاوف بشأنالأمن القومي كان من المقرر أن يلقيه في الرابع والعشرين من يونيو لتفادي استعداء الصينيين قبل اجتماع ترامب وشي.



وقال شورت إنه سيجري تحديد موعد آخر للخطاب.