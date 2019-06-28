عودة الإنترنت جزئيًا إلى موريتانيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية

عادت شبكة الانترنت جزئيًا إلى موريتانيا الجمعة بعد انقطاعها في أعقاب اشتباكات شهدتها البلاد مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرسمية المثيرة للجدل، وجاء ذلك قبل ساعات من مداخلة لمرشح السلطة الذي جرى إعلان فوزه.



وعادت الخدمة عبر الشبكة الثابتة بعدما انقطعت منذ بعد ظهر الثلاثاء، فيما لا تزال خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة التي انقطعت في 23 يونيو، غير متاحة.



ومساء الخميس، تقدّم وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة سيدي محمد ولد محمد باستقالته.



وجاءت هذه الاستقالة بعد مؤتمر صحافي برر فيه التدابير التي اتخذتها السلطات في مواجهة الاحتجاجات على انتخاب مرشحها محمد شيخ الغزواني، وبالأخص تصنيفه انقطاع الانترنت بـ"الوقائي".



عادت شبكة الانترنت جزئيًا إلى موريتانيا الجمعة بعد انقطاعها في أعقاب اشتباكات شهدتها البلاد مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرسمية المثيرة للجدل، وجاء ذلك قبل ساعات من مداخلة لمرشح السلطة الذي جرى إعلان فوزه.



وعادت الخدمة عبر الشبكة الثابتة بعدما انقطعت منذ بعد ظهر الثلاثاء، فيما لا تزال خدمة الانترنت عبر الهواتف المحمولة التي انقطعت في 23 يونيو، غير متاحة.

