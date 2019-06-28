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رياضة

تشكيل جنوب أفريقيا أمام نامبييا في البطولة الإفريقية اليوم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:36 م
الإنجليزي ستيوارت
الإنجليزي ستيوارت باكستر
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أعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تشكيلة اللاعبين لخوض مواجهة نامبييا في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب ستاد السلام في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية "مصر 2019".

وجاء التشكيل كالتالي، في حراسة المرمى: دارين كيت

خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي.

خط الوسط: هلومفو كيكانا، وبونجاني زونجو، وسيبوسيسو فيلاكازي وليبو موتيبا، وثيمبا زواني.

وفي الهجوم: بيرسي تاو.

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