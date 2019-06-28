ولي عهد المغرب يفتتح توسعات ميناء "طنجة المتوسط"

مثل ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن، والده الملك محمد السادس عاهل المغرب، الجمعة، في حفل افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2، المنصة التي تحول الميناء كاملا (طنجة المتوسط) إلى أكبر موانئ البحر الأبيض متفوقا على ميناءي ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) وبلنسية الإسبانيين وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "المغرب العربي للأنباء".



وسيدعم الميناء الجديد، الذي يشتمل على محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية، موقع "طنجة المتوسط" كعلامة أفريقية وعالمية بارزة من حيث التدفقات اللوجيستية والتجارية حيث تتجاوز قدرته الاستيعابية 9 ملايين حاوية.



ويعزز الميناء موقع المغرب في المنطقة الأورومتوسطية وداخل المحيط المغاربي والعربي، كقطب للمبادلات بين أوروبا وأفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، كما يعزز دور الميناء المركزي كشريك فاعل في المبادلات الدولية.



وبدأ حفل إطلاق العمليات المينائية لميناء طنجة المتوسط 2 بعرض وثائقي يبرز مختلف مراحل الإنجاز والدور الرئيسي الذي لعبه العاهل المغربي لدعم المشروع وضمان خروجه بأفضل صورة.



وإثر ذلك، ألقى فؤاد البريني رئيس الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (جهة إدارة الميناء) كلمة أبرز فيها الرؤية الثاقبة للعاهل المغربي حيال المشروع الاستراتيجي والاختيار الصائب للموقع في تقاطع الطرق البحرية.



واستطاع ميناء طنجة المتوسط، ربط المغرب بـ77 دولة و186 ميناء، مساهما بذلك في تموقع المملكة على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ83 إلى المركز الـ17 في ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.