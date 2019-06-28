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محافظات

حقيقة نقص الوقود في محطات الإسكندرية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:32 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أكد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه لا صحة لما تردد عن نقص كميات وقود السيارات المطروحة بمحطات الإسكندرية.

وأضاف في بيان له اليوم، أنه لا يوجد تكدس من المواطنين على المحطات، وكلف وكيل وزارة التموين، على الفور رجال التجارة الداخلية، بتكثيف المرور على جميع المحطات، وكانت الحملات التموينية قد أكدت أنه لا صحة لما يتردد، والوضع أمن ولا يوجد تكدس أو نقص فى كميات الوقود المطروحة.

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