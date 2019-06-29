أسعار اليورو اليوم السبت 29 يونيو 2019

استقر سعر اليورو، اليوم السبت 29 يونيو 2019 حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.92 جنيه للشراء.

19.07جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.89 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.89 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.81 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.68 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.67 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.