تعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر

يرصد "الدستور" أرخص 5 سيارات في السوق المصري، خلال الشهر الجاري، حيث تنتمي تلك السيارات إلى فئة السيدان المدمجة، وهي تتمثل في الأتي:



1- رينو لوجان 2019، والتي تبدأ بسعر 213.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر 100كم.

2- فيات أيبو 2019، والتي تبدأ بسعر 215.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 5.7 لتر 100 كم.

3- شيفروليه أوبترا 2020، والتي تبدأ بسعر 216.400 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 7.3 لتر 100 كم.

4- نيسان صني 2019 والتي تبدأ بسعر 220.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر 100 كم.

5- بيجو 301 2019، والتي تبدأ بسعر 229.990 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر 100 كم.

