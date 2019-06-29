تعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر
السبت 29/يونيو/2019 - 07:06 ص
هويدا سعيدطباعة
يرصد "الدستور" أرخص 5 سيارات في السوق المصري، خلال الشهر الجاري، حيث تنتمي تلك السيارات إلى فئة السيدان المدمجة، وهي تتمثل في الأتي:
1- رينو لوجان 2019، والتي تبدأ بسعر 213.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر 100كم.
2- فيات أيبو 2019، والتي تبدأ بسعر 215.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 5.7 لتر 100 كم.
3- شيفروليه أوبترا 2020، والتي تبدأ بسعر 216.400 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 7.3 لتر 100 كم.
4- نيسان صني 2019 والتي تبدأ بسعر 220.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر 100 كم.
5- بيجو 301 2019، والتي تبدأ بسعر 229.990 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر 100 كم.
1- رينو لوجان 2019، والتي تبدأ بسعر 213.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر 100كم.
2- فيات أيبو 2019، والتي تبدأ بسعر 215.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 5.7 لتر 100 كم.
3- شيفروليه أوبترا 2020، والتي تبدأ بسعر 216.400 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 7.3 لتر 100 كم.
4- نيسان صني 2019 والتي تبدأ بسعر 220.000 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر 100 كم.
5- بيجو 301 2019، والتي تبدأ بسعر 229.990 جنيه، وهي تعمل بمتوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر 100 كم.