الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

انتصار السيسى: سعدت باستقبال سيدة بوروندى الأولى واهتمامها بتجربة مصر فى تمكين المرأة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
طباعة
قالت السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنها سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر على مدار ثلاثة أيام.

وأكدت السيدة انتصار السيسى، "وقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة. فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال. وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص".

وأضافت، "أتمنى مزيداً من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق. وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زوجات قادة مجموعة العشرين يزرن معبدًا في أوساكا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يشارك زعماء مجموعة العشرين في حفل عشاء على هامش القمة

ads

الصور

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

ستوديو

مصطفى بكري: أردوغان يتآمر على تركيا ونهايته اقتربت (فيديو)

شاهد.. استعدادات محمد صلاح الجادة قبل مباراة أوغندا

هيرفي رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

إليسا تكشف حقيقة انفصالها عن شركة روتانا (شاهد)

رياضة

عثمان ديمبلي في استاد السلام لمتابعة مباراة المغرب وساحل العاج

مدرب أسبانيا: عندما تشعر بأنك الأفضل تبدأ خسارتك

المالي ماريجا أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس

ماريجا: ألوم نفسي على ضياع فرصة التهديف الأخيرة أمام تونس

منوعات

في دبي.. تقنية طبية جديدة لتصوير الأمراض

سيدة بوروندي الأولى تشيد بعظمة بناء أهرامات الجيزة

تغيير مكان لوحة الموناليزا في "اللوفر باريس" استثنائيا

التعرض لتلوث الهواء يزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إسلام سياسي

كيف تواصلت جماعة الإخوان مع 6 إبريل؟.. خبير أمني يكشف

فضائح أخلاقية على قنوات الإخوان الإرهابية

تحركات عربية لسحب جائزة نوبل للسلام من توكل كرمان

كواليس محاولة اغتيال الداعية المغربي رشيد الجاي بفرنسا

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
المزيد
ads

الثقافة

باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"سيدتي الجميلة"

احتفالية "ثورة 30 يونيو" بثقافة الإسماعيلية (صور)

"المرأة الغارمة وما تعانيه في المجتمع".. بثقافة الجيزة

غدًا.. ورشة عمل للتدريب على كتابة القصة القصيرة بدار هن

صفحتنا ع الفيس بوك