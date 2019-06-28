انتصار السيسى: سعدت باستقبال سيدة بوروندى الأولى واهتمامها بتجربة مصر فى تمكين المرأة

قالت السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنها سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر على مدار ثلاثة أيام.



وأكدت السيدة انتصار السيسى، "وقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة. فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال. وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص".



وأضافت، "أتمنى مزيداً من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق. وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا".