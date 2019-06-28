عثمان ديمبلي في استاد السلام لمتابعة مباراة المغرب وساحل العاج

شهدت مدرجات نادى السلام بالقاهرة حضور خاص للفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة، وذلك لمتابعة مباراة منتخبي المغرب وساحل العاج، والتي تقام الآن ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وحضر ديمبلي، أمس، مباراة منتخبي الجزائر والسنغال في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف نظيف.



يذكر أن ديمبلي وُلد لأم فرنسية من أصل موريتاني- سنغالي ولأب من مالي، وعاش معهما في مدينة نورماندي في شمال فرنسا، وقد سبق أن أعلن دعمه لمنتخبات السنغال والجزائر وموريتانيا في البطولة الإفريقية.

