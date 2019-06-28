الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

السياحة: التفاوض مع الطيران الصيني لتسيير رحلات

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قالت وزيرة السياحة، إن شركة مصر للطيران تسير عدد 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، وعدد 7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجار التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة علي تسيير عدد 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.

وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية علي الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتي حركة الطيران العارض كجزء هام منها، والتي بدأت في عام 2004 وما زالت مستمرة، وأضافت أن حركة الطيران الصينية إلي مصر تخرج من أكثر من 7 مطارات صينية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري ويمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعرضت المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، وقالت إن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، مشيرة إلى أن أعداد السائحين الصينيين إلى مصر تضاعفت بين عامي 2016 و2018، وأن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر إلى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو وتشنجدو وهانجو وتسونج تسينج وشين جين وتيان جين وكونمينج.

وقالت إن مصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى استعداد مصر لافتتاحه العام المقبل (GEM 2020)، ودعت الوزيرة الحضور لزيارة المتحف بعد افتتاحه.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعاطفه مع الإخوان.. الأوقاف تستدعي خطيبًا بالأقصر

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

ads

الصور

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

ستوديو

مصطفى بكري: أردوغان يتآمر على تركيا ونهايته اقتربت (فيديو)

شاهد.. استعدادات محمد صلاح الجادة قبل مباراة أوغندا

هيرفي رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

إليسا تكشف حقيقة انفصالها عن شركة روتانا (شاهد)

رياضة

عثمان ديمبلي في استاد السلام لمتابعة مباراة المغرب وساحل العاج

مدرب أسبانيا: عندما تشعر بأنك الأفضل تبدأ خسارتك

المالي ماريجا أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس

ماريجا: ألوم نفسي على ضياع فرصة التهديف الأخيرة أمام تونس

منوعات

في دبي.. تقنية طبية جديدة لتصوير الأمراض

سيدة بوروندي الأولى تشيد بعظمة بناء أهرامات الجيزة

تغيير مكان لوحة الموناليزا في "اللوفر باريس" استثنائيا

التعرض لتلوث الهواء يزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إسلام سياسي

كيف تواصلت جماعة الإخوان مع 6 إبريل؟.. خبير أمني يكشف

فضائح أخلاقية على قنوات الإخوان الإرهابية

تحركات عربية لسحب جائزة نوبل للسلام من توكل كرمان

كواليس محاولة اغتيال الداعية المغربي رشيد الجاي بفرنسا

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
المزيد
ads

الثقافة

باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"سيدتي الجميلة"

احتفالية "ثورة 30 يونيو" بثقافة الإسماعيلية (صور)

"المرأة الغارمة وما تعانيه في المجتمع".. بثقافة الجيزة

غدًا.. ورشة عمل للتدريب على كتابة القصة القصيرة بدار هن

صفحتنا ع الفيس بوك