السياحة: التفاوض مع الطيران الصيني لتسيير رحلات

قالت وزيرة السياحة، إن شركة مصر للطيران تسير عدد 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، وعدد 7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجار التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة علي تسيير عدد 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.



وأكدت أن الحركة السياحية الدولية من السوق الصينية علي الطيران للمقاصد السياحية المُختلفة بنسبة 100%، وتأتي حركة الطيران العارض كجزء هام منها، والتي بدأت في عام 2004 وما زالت مستمرة، وأضافت أن حركة الطيران الصينية إلي مصر تخرج من أكثر من 7 مطارات صينية.



واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري ويمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعرضت المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، وقالت إن مصر تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، مشيرة إلى أن أعداد السائحين الصينيين إلى مصر تضاعفت بين عامي 2016 و2018، وأن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر إلى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو وتشنجدو وهانجو وتسونج تسينج وشين جين وتيان جين وكونمينج.



وقالت إن مصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى استعداد مصر لافتتاحه العام المقبل (GEM 2020)، ودعت الوزيرة الحضور لزيارة المتحف بعد افتتاحه.



جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

