تقديرات إسرائيلية: 7000 فلسطيني يتظاهرون على حدود غزة

قالت تقديرات إسرائيلية إن هناك 7 آلاف متظاهر فلسطيني- حتى الآن- على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "يسقط مؤتمر البحرين" الـ 64 في مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، إصابة 50 مواطنا بجراح مختلفة، بينهم ثمانية مسعفين، وصحفي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.



وأوضحت أن هناك 19 إصابة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين على حدود القطاع المحاصر.



وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في وقت سابق، الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، كونها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيًا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.