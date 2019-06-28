ديو جديد يجمع سعد لمجرد مع محمد رمضان (صور)

أعلن المطرب سعد المجرد عن وجود أغنية جديدة لها تجمعه بالفنان محمد رمضان تحمل اسم "أنساي".



ونشر المجرد صورة له تجمعه بالفنان محمد رمضان عبر موقع الصور أنستجرام، وكتب عليها معلقا: "انتظروني في الصيف مع أخي محمد رمضان".





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية كانت أغنية "بابا" التي سجلها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا وتجازت العشر مليون نسبة مشاهدة وهي من إنتاج روتانا.



