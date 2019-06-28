مدرب أسبانيا: عندما تشعر بأنك الأفضل تبدأ خسارتك

اكد روبرتو مورينو المجير الفني الجديد للمنتخب الإسباني لكرة القدم أنه لا يضع "نموذجا ثابتا ومحددا" لطريقة اللعب عندما يختار الفريق مشيرا إلى أن طريقة اللعب 4 3 3 هي الأكثر ملائمة للمنتخب الإسباني وهي الطريقة التي طبقها المدربون السابقون للفريق.



وأشار مورينو، في مقابلة مع وسائل الإعلام، إلى أنه لا يضع دائما في تفكيره طريقة لعب معينة وأن مهمة المدرب هي الحصول من الفريق على أفضل أداء ممكن".



وأكد أنه على الرغم من هذا لا ينسى أنه كمدرب لمنتخب يستطيع اختيار طريقة اللعب واختيار اللاعبين الذين يتناسبون مع هذه الطريقة.



وأشار: "هذا هو السبب وراء اختيارنا طريقة اللعب 4 3 3 لأنها ناجحة ولأن لدينا لاعبين مميزين يمكنهم التأقلم مع هذه الطريقة. لكنني لست متشددا في تطبيقها".



ووجه مورينو رسالة أخرى عبر تصريحاته حيث أكد أنه يتعين على لاعبيه أن يدركوا أنهم من الممكن أن يفوزوا ويخسروا أمام أي فريق.



وأوضح محذرا: " ".



وطالب مورينو فريقه بـ"التواضع" و"التضحية" ومحاولة التأهل ليورو 2020 "بأفضل طريقة ممكنة".