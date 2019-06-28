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حوادث

ضبط عاطل بحوزته تذاكر هيروين في حلوان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على عاطل قبل ترويج كمية من مسحوق الهيروين المخدر علي المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "محمد.س"، 32 سنة، عاطل، ومقيم بعين حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 80 تذكرة هيروين، مبلغ مالي قدره 500 جنيه.

وبالعرض علي العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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