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حوادث

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث بالوادي الجديد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
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لقى طفل مصرعه وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة الداخلة، اليوم الجمعة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة اليوم الجمعة يفيد بمصرع وإصابة خمسة من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية تنيدة في الطريق الواصل بين مركزي الخارجة والداخلة، ونتج عن الحادث مصرع الطفل محمود محمد كمال 13 عاما، وإصابة والديه محمد كمال، ومرفت لطفي، وشقيقيه بسملة محمد كمال، وعبد الرحمن محمد كمال.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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