المالي ماريجا أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس

حصل المهاجم المالي موسى ماريجا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب التونسي التي أقيمت اليوم الجمعة، على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



وذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "ماريجا ظهر بأداء ممتاز؛ ليحصل على لقب رجل المباراة.. هنيئا له".



وساهم ماريجا مهاجم نادي بورتو البرتغالي، بسرعته العالية وقوته البدنية في إرباك دفاع المنتخب التونسي، وكاد أن يحرز هدف الفوز لمالي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لكن حارس المرمى التونسي المعز حسن تصدى ببراعة لتسديدة ماريجا؛ لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

