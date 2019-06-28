هاني شاكر يخوض تجربة انتخابات "الموسيقيين" للمرة الثانية

قرر الفنان هاني شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية والمزمع فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجري الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.



وقال هاني شاكر إن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثير من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.



كما أكد أن تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وانه لم يكن ينتوي تكرارها مرة أخرى إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى خاصة وانه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها وانه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.



هاني أكد أنه خاض التجربة الأولى بعد مطالبات من زملاء كثيرين بالوسط الموسيقي بعد أن وصلت أحوال النقابة لمستوى وصل إلى حد "النشاز" وتدهور مستوى الأداء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأرقام توثق لما تم تحقيقه خلال الدورة المنقضية حيث وصل إجمالي الودائع 24 مليون جنيه وكان قد تسلمها قبل أربعه أعوام وفي حسابها ٧ ملايين جنيه فقط عام ٢٠١٥.



كما تمت زيادة الأصول الثابتة وشراء مقار جديدة وتجديد عقود عدد من المقار الأخرى، كما تم زيادة المعاش حتى بلغ الضعف تقريبا ومازالت الزيادة في تصاعد بعد أن قررنا زيادة 10% كل ستة أشهر بواقع مرتين في العام، وبلغت مصروفات العلاج ما يقرب من ثلاثة أضعاف وصلت ما يقرب 4 ملايين ورفع الحد الأقصى للعلاج من 2000 إلى 25000 جنيه للعضو، بالإضافة إلى تعاقد النقابة مع العديد من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع المحافظات لتسهيل الخدمة الطبية لجميع أعضاء الجمعية العمومية.